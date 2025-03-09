Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 9 марта, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможны слабые дожди в горных районах. Туман в долинах на севере и в Негеве.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 9-22, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 9-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-20, на Голанских высотах – 8-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник-ветверг температура повысится, будет солнечно.