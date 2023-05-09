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    В Израиле

    На КПП "Мецадот" охранниками была застрелена израильтянка

    время публикации: | последнее обновление:
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    На КПП
    Nati Shohat/Flash90

    Вечером 9 мая на КПП "Мецадот" произошло ЧП, в результате которого погибла израильтянка. Девушка, по всей видимости, планировала покончить с собой.

    Телеканал "Кан-11" передал, что перед тем, как отправиться на КПП, девушка оделась во все черное, чтобы походить на арабку. Приближаясь к охранникам на пропускном пункте, она выкрикнула: "Аллах Акбар!" и выхватила пистолет, который оказался пневматическим. Охранники, приняв девушку за террористку, убили ее.

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    По данным телеканала "Кан-11", за несколько минут до самоубийства девушка в социальных сетях спрашивала у друзей, будут ли охранники на КПП стрелять на поражение? "Если кто-то хочет умереть, обычный израильтян, он оденется как араб, побежит с пневматическим, не настоящим, пистолетом к КПП на палестинских территориях, выкрикнет: "Аллах Акбар!", то будут стрелять ему по ногам, и он останется в живых и его посадят в тюрьму? И, если да, то сколько он будет сидеть и по какой статье?", - спросила она в WhatsApp. Один из приятелей спросил, говорит ли она о себе, на что девушка ответила уклончиво: "Возможно".

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    Телеканал "Кан-11" также сообщил, что девушка, по всей видимости, недавно демобилизовалась из армии. О том, что девушка недавно завершила срочную службу, также написал сайт N12.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Мая 2023
    ЧП на КПП "Мецадот", предполагаемая террористка нейтрализована
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