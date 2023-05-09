ЦАХАЛ объявил о проведении операции "Щит и стрела": уничтожены лидеры боевиков "Исламского джихада" в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении в секторе Газы антитеррористической операции "Щит и стрела", целью которой являются лидеры боевиков "Исламского джихада", ответственные за теракты и обстрелы израильской территории.

В ночь на 9 мая было заявлено о ликвидации трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада").

ЦАХАЛ заявляет, что на начальном этапе операции, проводимой совместно с общей службой безопасности (ШАБАК), ликвидированы: Абу Хади Халиль аль-Бахитини, командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"; Тарик Из ад-Дин, ответственный за операции "ИД" в секторе Газы, Иудее и Самарии; Джихад Ханэм, секретарь "ИД". Кроме того, ЦАХАЛ атаковал дополнительные объекты "Исламского джихада".

adv_11 m_ar_1

Власти Израиля уведомили руководство террористической организации ХАМАС в Газе, что целью операции "Щит и стрела" является исключительно "Исламский джихад". Тем самым израильское руководство дало понять, что, если ХАМАС воздержится от участия в вооруженном противостоянии на этом этапе, его лидеры и инфраструктура не станут целями для ЦАХАЛа.

Сведения о ликвидированных террористах

1. Абу Хади Халиль аль-Бахитини – 44 года, житель города Газа, вступил в "Исламский джихад" в конце 90-х годов. На протяжении многих лет участвовал в террористических актах против Израиля, вербовал террористов-смертников, занимался производством взрывчатых веществ, руководил ракетными обстрелами и другой террористической деятельностью. Отвечал за действия "Бригад Аль-Кудса" в северной части сектора Газы. Фактически заменил Тайсира Джабари, ликвидированного в августе 2022 года в ходе операции "На заре", став командиром северного крыла "Бригад Аль-Кудса". Планировал новые обстрелы израильской территории в ближайшее время.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_2

2. Тарик Из ад-Дин – 49 лет, родом из Арабы (Самария). Был выслан в Газу. Осуществлял общее руководство операциями "Бригад Аль-Кудса" в Газе и планировал теракты в Иудее и Самарии.

3. Джихад Ханэм – 62 года, из Рафаха. Один из ветеранов "Исламского джихада". Считался лидером организации на юге Газы. В последнее время отвечал за координацию и перевод денег между "Исламским джихадом" и ХАМАСом. Был одним из влиятельных пропагандистов террора.

Операция "Щит и стрела". Хронология. День первый. 9 мая 2023 года

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_3

07:30. Официальное палестинское агентство Wafa опубликовало имена 12 жителей Газы, убитых в первые часы антитеррористической операции "Щит и стрела", проводимой в секторе Газы израильскими военными.

1. Джихад Ханэм (62 года), по данным ЦАХАЛа – секретарь "Исламского джихада"

2. Уафаа Шадид Ханэм, жена Джихада Ханэма

3. Халиль аль-Бахитини (Абу Хади, 44 года), по данным ЦАХАЛа – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"

4. Хаджар аль-Бахитини

5. Лайла Маджди Мустафа аль-Бахитини

6. Тарик Из ад-Дин (49 лет), по данным ЦАХАЛа – ответственный за операции "Исламского джихада" в секторе Газы, Иудее и Самарии

7. Али Из ад-Дин, сын Тарика

8. Майар Из ад-Дин, дочь Тарика

9. Джамаль Сабир Мухаммад Хасуан – врач, директор больницы медицинской реабилитации и специализированной хирургии "Аль-Уафаа"

10. Юсуф Хасуан, сын Джамаля

11. Маруат Салих Мухаммад Хасуан, жена Джамаля

12. Дания Алаа Атта Адас

Таким образом, среди 12 убитых пять женщин. Причастность девяти из 12 убитых к террористической деятельности не подтверждается, но многие из убитых были родственниками лидеров "Исламского джихада" и находились с ними в одном помещении.

adv_16 incontent_3

adv_17 m_ar_4

06:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля уведомляет, что, по состоянию на 6 утра 9 мая, в секторе Газы были атакованы десять объектов по производству оружия и другие военные объекты террористической организации "Исламский джихад". Истребители и вертолеты атаковали объекты по производству оружия, в том числе цеха по производству ракет в Хан-Юнисе (на юге сектора Газы), а также объект, который использовался для производства бетонных компонентов, используемых для строительства туннелей террористов. Кроме того атакам подверглись шесть баз "Бригад Аль-Кудса" (военного крыла "Исламского джихада"), большая часть которых использовалась под склады боеприпасов и как материально-техническая инфраструктура террористической организации. На юге Газы был атакован опорный пункт боевиков "Бригад Аль-Кудса".

05:30. Министерство здравоохранения Газы объявило, что в результате ударов ЦАХАЛа ночью и рано утром 9 мая в секторе Газы были убиты не менее 12 человек, десятки получили ранения. Около 20 раненых были доставлены в больницы.

adv_18 incontent_4

adv_19 m_ar_5

МИД Палестинской автономии утверждает, что погибли "в основном дети, женщины и безоружные гражданские лица".

05:00. Авиация ЦАХАЛа продолжила наносить удары по целям в секторе Газы, в частности были атакованы объекты на юге сектора, в районе Рафаха, сообщает агентство Safa.

04:30. Министерство здравоохранения Газы объявило, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в секторе был убит гражданин России. Представитель минздрава Палестинской автономии Ашраф аль-Кедра назвал имя убитого: Джамаль Абу Хасуан. Сосед и друг погибшего, гражданин России Муавия Якоб рассказал агентству РИА Новости, что "ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасуан, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном". По данным агентства, в секторе Газы Абу Хасуан занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

adv_20 incontent_5

adv_21 m_ar_6

04:00. Власти Газы объявили, что 9 мая не будет занятий в учебных заведениях. Запланированные экзамены отменены.

04:00. Компания "Ракевет Исраэль" объявила, что в связи с боевыми действиями в Газе и инструкциями Управления тылом до дальнейшего уведомления прервано железнодорожное сообщение между Нетивотом и Ашкелоном, станция Сдерот останется закрытой. Поезда будут курсировать между маршрутами в Беэр-Шевой и Нетивотом, а также – от Ашкелона на север страны.

04:00. Министерство здравоохранения Газы объявило, что в результате ночных ударов ЦАХАЛа по целям в секторе убиты не менее девяти "местных жителей", десятки получили ранения. Число убитых и раненых уточняется. Власти Газы подтверждают, что среди убитых есть "лидеры сопротивления".

adv_22 m_ar_7

03:30. ЦАХАЛ заявляет, что на начальном этапе операции, проводимой совместно с общей службой безопасности (ШАБАК), ликвидированы: Абу Хади Халиль аль-Бахитини, командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"; Тарик Аз ад-Дин, ответственный за операции "ИД" в секторе Газы; Джихад Ханэм, секретарь "ИД". Кроме того, ЦАХАЛ атаковал дополнительные объекты "Исламского джихада".

02:40. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, пишет, что израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким целям в секторе, есть убитые и раненые. В частности, атакован дом в городе Рафах, на юге сектора Газы, а также две квартиры в городе Газа. Судя по всему, речь идет о "точечных ликвидациях". Safa также сообщает о нанесении ударов по объектам "Исламского джихада" по всей территории сектора Газы.

Согласно палестинским источникам, в Рафахе разрушен дом лидера "Бригад Аль-Кудса" Джихада Ранэма. Убит один из командиров "Бригад Аль-Кудса" Абу Хади Халиль аль-Бахтини. Нанесены удары по целям в Хан-Юнисе и Саджайе (район Газы).

adv_23 m_ar_8

02:30. Управление тылом заявило, что до 18:00 10 мая вводятся ограничения на деятельность в южных районах страны (до 40 км от границы с Газой) – как в граничащих с сектором Газы, так и в Негеве, и Лахише. На открытой местности разрешены мероприятия, на которых собираются до 10 человек, в помещениях – до 100 человек. На производствах в случае тревоги должно быть обеспечено быстрое прибытие в защищенные помещения. Отменены занятия в образовательных учреждениях. Отметим, что ограничения вводятся в период празднования Лаг ба-Омера. В других районах страны пока ограничений нет.

По распоряжению ЦАХАЛа, до дальнейшего уведомления закрыты контрольно-пропускные пункты на границе Газы – "Эрез" и "Керем-Шалом".

Перекрыты многие дороги на юге Израиля. Подробности по ссылке. Водителям рекомендовано воздерживаться от поездок в районы в зоне до 40 км от границы Газы и пользоваться навигатором Waze.

adv_24 m_ar_9

Открыты общественные бомбоубежища в Сдероте, Беэр-Шеве и других городах юга страны.

02:00. Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газы.

Речь идет о второй фазе антитеррористической операции после смерти одного из лидеров "Исламского джихада" Хадра Аднана, умершего после почти трехмесячной голодовки. Напомним, что 2 мая террористами из Газы был обстрелян ракетами израильский город Сдерот, расположенный в Западном Негеве, в нескольких километрах от границы с сектором. Несколько ракет попали в жилые районы и по строящемуся зданию, 12 человек получили ранения. Были обстреляны и другие приграничные районы. В ответ ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Газе (тогда были атакованы объекты террористической организации ХАМАС).