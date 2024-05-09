ЦАХАЛ проводит операцию по "зачистке" района Зайтун, на окраине города Газа. Видео

Силы 99-й дивизии ЦАХАЛа проводят операцию в районе Зайтун, к юго-востоку от города Газа. За ночь были нанесены удары примерно по 25 объектам террористов. Ведется "зачистка" территории.

Для нанесения ударов по целям, определенным ШАБАКом и АМАНом, были задействованы военно-воздушные силы. Атакованы здания, которые использовали боевики, туннели, наблюдательные пункты, снайперские позиции.

В операции по наземной "зачистке" района Зайтун задействованы силы 679-й бригады "Уцбат Ифтах", 2-й бригады "Кармели" и бригады "Нахаль".