x
09 мая 2024
|
последняя новость: 10:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 мая 2024
|
09 мая 2024
|
последняя новость: 10:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ проводит операцию по "зачистке" района Зайтун, на окраине города Газа. Видео

время публикации: 09 мая 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 08:58
ЦАХАЛ проводит операцию по "зачистке" района Зайтун, на окраине города Газа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й дивизии ЦАХАЛа проводят операцию в районе Зайтун, к юго-востоку от города Газа. За ночь были нанесены удары примерно по 25 объектам террористов. Ведется "зачистка" территории.

Для нанесения ударов по целям, определенным ШАБАКом и АМАНом, были задействованы военно-воздушные силы. Атакованы здания, которые использовали боевики, туннели, наблюдательные пункты, снайперские позиции.

В операции по наземной "зачистке" района Зайтун задействованы силы 679-й бригады "Уцбат Ифтах", 2-й бригады "Кармели" и бригады "Нахаль".

fb tel insta twitter youtube tictok