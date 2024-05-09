Неопознанный летательный аппарат из Газы упал возле Нетивота

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что некоторое время назад наблюдательницы ЦАХАЛа заметили неопознанный летательный аппарат, запущенный из сектора Газы.

Объект упал на незастроенной территории недалеко от Нетивота.

Силы ЦАХАЛа прочесывают территорию в поисках места падения объекта.

В результате этого инцидента не было раненых и не был причинен материальный ущерб.