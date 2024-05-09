Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 9 мая, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Сухо. Пустынный восточный ветер (шарав).

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 16-29, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 21-36, в Беэр-Шеве – 16-34, в Мицпе-Рамоне – 15-29, на побережье Мертвого моря – 21-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-26, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-36, на Голанских высотах – 16-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В пятницу – шарав, повышение температуры, переменная облачность. В субботу жара спадет. В воскресенье – понижение температуры, переменная облачность.