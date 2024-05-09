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Израиль

В районе кратера Рамон в Негеве разбилась насмерть женщина

время публикации: 09 мая 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 10:57
В районе кратера Рамон в Негеве разбилась насмерть женщина
Doron Horowitz/Flash90

Утром 9 мая в районе кратера Рамон в Негеве разбилась насмерть женщина. Служба "Маген Давид Адом" передает, что погибшей было 29 лет.

Обстоятельства этого трагического инцидента уточняются.

Кратер Рамон (Махтеш Рамон) – эрозионный кратер в пустыне Негев. Является одним из пяти кратеров в Негеве. На краю кратера находится город Мицпе-Рамон. Длина кратера – около 40 км, ширина – около 9 км, глубина – около 350 м. Дно кратера расположено на отметке примерно 500 м над уровнем моря.

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