Утром 9 мая в районе кратера Рамон в Негеве разбилась насмерть женщина. Служба "Маген Давид Адом" передает, что погибшей было 29 лет.

Обстоятельства этого трагического инцидента уточняются.

Кратер Рамон (Махтеш Рамон) – эрозионный кратер в пустыне Негев. Является одним из пяти кратеров в Негеве. На краю кратера находится город Мицпе-Рамон. Длина кратера – около 40 км, ширина – около 9 км, глубина – около 350 м. Дно кратера расположено на отметке примерно 500 м над уровнем моря.