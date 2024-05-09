Семьи похищенных жалуются на полицейское насилие на демонстрации в Тель-Авиве

Родственники похищенных, участвовавшие в демонстрации в Тель-Авиве и требовавшие спасения их близких, сообщают о непропорциональном применении силы полицейскими.

Вечером 8 мая в социальные сети были выложены десятки видео, на которых запечатлены столкновения между демонстрантами и полицейскими в Тель-Авиве. На одном из них запечатлено задержание пожилых супругов Кедем, которые 7 октября потеряли дочь, зятя и троих внуков.

Полицейскими была применена сила в отношении родственниц Матана Ценгаукера, удерживаемого террористами в Газе. Илана, жена Ценгаукера и бывшая заложница, была грубо повалена полицейскими на землю. Другой родственнице Матана, Джине, полицейские выбили плечо и она потеряла от боли сознание. Радиостанция "Кан Бет" передавала, что полицейский схватил за горло и начал душить сестру Матана, Натали.

В полиции заявляют, что речь идет о несанкционированной акции протеста. По подозрению в нарушении правопорядка задержаны два человека. В столкновении с демонстрантами двое полицейских получили легкие травмы.

В полиции отмечают, что только небольшая часть демонстрантов отказалась подчиняться требованиям сотрудников полиции.

עוד ועוד תיעודים מהאלימות הבלתי נתפסת כלפי בנות משפחתו מתן צנגאוקר אילנה בת הזוג של מתן ששוחררה מהשבי הוטחה לרצפה ונפצעה ג׳ינה מהמשפחה של מתן פרקה את הכתף והתעלפה את נטלי אחות של מתן חנקו שלושתן פונו לאיכילוב צילום - דפי כהן pic.twitter.com/m79Kyp2BOv — אלימות ישראל (@Alimut_Israel) May 8, 2024