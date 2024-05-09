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Семьи похищенных жалуются на полицейское насилие на демонстрации в Тель-Авиве

время публикации: 09 мая 2024 г., 00:43 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 00:43
Демонстрация в поддержку семей похищенных в Тель-Авиве 8 мая
Avshalom Sassoni/Flash90

Родственники похищенных, участвовавшие в демонстрации в Тель-Авиве и требовавшие спасения их близких, сообщают о непропорциональном применении силы полицейскими.

Вечером 8 мая в социальные сети были выложены десятки видео, на которых запечатлены столкновения между демонстрантами и полицейскими в Тель-Авиве. На одном из них запечатлено задержание пожилых супругов Кедем, которые 7 октября потеряли дочь, зятя и троих внуков.

Полицейскими была применена сила в отношении родственниц Матана Ценгаукера, удерживаемого террористами в Газе. Илана, жена Ценгаукера и бывшая заложница, была грубо повалена полицейскими на землю. Другой родственнице Матана, Джине, полицейские выбили плечо и она потеряла от боли сознание. Радиостанция "Кан Бет" передавала, что полицейский схватил за горло и начал душить сестру Матана, Натали.

В полиции заявляют, что речь идет о несанкционированной акции протеста. По подозрению в нарушении правопорядка задержаны два человека. В столкновении с демонстрантами двое полицейских получили легкие травмы.

В полиции отмечают, что только небольшая часть демонстрантов отказалась подчиняться требованиям сотрудников полиции.

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