Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы, сказав, что 9 мая символизирует победу цивилизованного мира над мировым злом.

Поздравление Биньямина Нетаниягу:

Дорогие ветераны, этот день, 9 мая, символизирует победу цивилизованного мира над мировыми злом во многом благодаря вам.

В этот день 79 лет назад нацистский режим, устроивший самую страшную катастрофу всех времен, потерпел поражение.

Путь к победе был, мягко говоря, нелегким. Его сопровождал длинный кровавый след. Нацистское чудовище стало причиной гибели десятков миллионов человек, шесть из которых – наши братья и сестры.

Но сегодня мы вспоминаем не только жизнь еврея-жертвы, но и еврея-героя. Полтора миллиона евреев служили в армиях союзников. В основном в армии США и Красной Армии. Вы воевали на Восточном фронте. Вы проявили невероятный героизм, огромную решимость, бесконечную жертвенность. Вы остановили нацизм и предотвратили гораздо большую трагедию.

Мы все отдаем вам честь!

Ветераны, восемь десятилетий назад мы поклялись: "Никогда больше". Эта клятва актуальна в эти дни, когда мы наносим мощные удары по агрессору, по подлым убийцам из ХАМАСа.

Уроки Холокоста напоминают о себе: если мы не защитим себя, нас никто не защитит. Поэтому как страна, желающая жить, продолжим твердо давать отпор тем, кто хочет нашей смерти. Победим их, искореним зло, обеспечим вечность Израиля. Вдохновение, которое вы нам подарили, – это награда и пример на все поколения.