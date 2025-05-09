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Израиль

В Иудее и Самарии задержана группа террористов с камнями и бутылками с зажигательной смесью

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 09 мая 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 15:47
В Иудее и Самарии задержана группа террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции задержали в Иудее и Самарии группу террористов, швырявших камни и бутылки с зажигательной смесью, в результате чего был ранен израильский гражданин. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В течение последней недели силы безопасности активно действовали на территории Иудеи и Самарии для предотвращения террора, в рамках этой деятельности был ликвидирован один террорист, задержаны 55, а также изъяты 10 единиц оружия.

Израиль
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