В Иудее и Самарии задержана группа террористов с камнями и бутылками с зажигательной смесью

Силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции задержали в Иудее и Самарии группу террористов, швырявших камни и бутылки с зажигательной смесью, в результате чего был ранен израильский гражданин. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В течение последней недели силы безопасности активно действовали на территории Иудеи и Самарии для предотвращения террора, в рамках этой деятельности был ликвидирован один террорист, задержаны 55, а также изъяты 10 единиц оружия.