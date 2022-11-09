Израильские ученые расшифровали древнейшую надпись: она посвящена борьбе со вшами

Израильские ученые расшифровали древнейшую из обнаруженных буквенных надписей, сделанную на гребешке из слоновой кости, сообщает пресс-служба Еврейского университета в Иерусалиме.

Слова ханаанского языка, аккуратно вырезанные на предмете личной гигиены, датируемом примерно 1700 годом до н.э., образуют заговор или мольбу: "Пусть этот бивень вырвет вшей из волос и бороды".

Сайт newscientist.com отмечает, что надпись сделана буквами шириной от 1 до 3 миллиметров.

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Эта надпись может считаться древнейшей из-за буквенного письма, которое использовалось хананеями, а затем и другими народами.

Письменность появилась в Месопотамии и Египте около 5200 лет назад. Но ранние системы письма не были алфавитными: они обычно использовали знаки для обозначения слов и слогов. Алфавит появился позже. Вероятно, он был изобретен в Египте или его окрестностях, когда некоторые древнеегипетские иероглифы были перепрофилированы для образования букв алфавита, каждая из которых представляет небольшую единицу речи, называемую фонемой.

Ранняя история алфавита загадочна из-за отсутствия археологических свидетельств. Неясно даже, когда именно был изобретен алфавит: многие исследователи утверждают, что около 3800 лет назад, но есть свидетельства того, что алфавит использовался уже 4300 лет назад. Также в значительной степени неясно, как люди использовали алфавит, потому что самые ранние тексты, которые были найдены, короткие и трудны для расшифровки. Вот почему так важна надпись на этом гребне из слоновой кости, пишет Колин Баррас, автор сайта newscientist.com.

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Йосеф Гарфинкель из Еврейского университета в Иерусалиме и его коллеги обнаружили гребень размером 3,5 на 2,5 см в 2016 году в Тель-Лахише. Он был найден на объекте, которому около 2700 лет, но, судя по стилю письма, выгравированного на гребне, этот конкретный артефакт примерно на 1000 лет старше, считают ученые. Гарфинкель говорит, что другое известное старейшее предложение примерно на 400 лет "моложе".

Кристофер Роллстон из Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, называет расшифровку команды Гарфинкеля блестящей. При этом он отмечает, что сам гребешок содержал подсказку – кусочки экзоскелета мертвых вшей. По его мнению, особенно увлекателен тот факт, что древнейшее из расшифрованных предложений посвящено обычной жизни и личной гигиене.

Доктор Даниэль Вайнстуб, рассказывая о находке и расшифровке надписи изданию The Times of Israel, напомнил, что вши – третья из десяти казней египетских.

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