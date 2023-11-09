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    В Израиле

    ЦАХАЛ подтвердил, что в Эйлате в здание врезался беспилотный самолет

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    ЦАХАЛ подтвердил, что в Эйлате в здание врезался беспилотный самолет
    Atia Mohammed/Flash90     ЦАХАЛ подтвердил, что в Эйлате в здание врезался беспилотный самолет
    Пресс-служба МАДА

    Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в четверг, 9 ноября, в Эйлате в гражданское здание врезался беспилотный самолет.

    Откуда и кем был запущен БПЛА, ЦАХАЛ пока не сообщает. Непонятно и то, как этот беспилотник преодолел систему ПВО.

    В 14:53 поступило первое сообщение о взрыве в Эйлате. Первоначально сообщалось, что взрыв прогремел во дворе жилого дома и школы. Позже было уточнено, что "летающий объект" врезался в здание и взорвался. Зданию причинен ущерб.

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    Семи гражданам потребовалась помощь парамедиков для выведения из состояния нервного шока, сообщает служба "Маген Давид Адом". Раненых нет.

    Полиция блокировала место происшествия.

    Изначально по публикуемым видеозаписям было очевидно, речь идет о взрыве беспилотника. Но полиция заявляла лишь о том, что было "происшествие, связанное с безопасностью". А ЦАХАЛ около полутора часов комментариев не давал.

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    Информация уточняется.

    Напомним, что в конце октября йеменские хуситы предпринимали попытки атаковать Эйлат с помощью беспилотных самолетов, крылатых ракет и баллистической ракеты. Тогда все БПЛА и ракеты были сбиты.

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