Опубликованы протоколы допросов Яхьи Синуара 1989 года: он душил "предателей" куфией и гордился этим

Разрешены к публикации протоколы 34-летней давности допросов следователями ШАБАКа Яхьи Синуара – нынешнего главы правительства ХАМАСа в секторе Газы.

Это был второй арест Синуара. По совокупности совершенных преступлений он был приговорен к пяти пожизненным заключениям, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита", вернувшись в Газу, где его встречали как героя.

Протоколы допросов показывают, каким "героем" на самом деле был Синуар.

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Главной "заслугой" Яхьи Синуара перед ХАМАСом были слежка за предполагаемыми коллаборационистами и нарушителями традиций ислама, а затем их "наказание" или убийство. По его собственному утверждению, эту "миссию" на него возложил лично основатель и главный идеолог ХАМАСа шейх Ахмад Ясин – причем еще до формального провозглашения "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). К концу 80-х Яхья Синуар фактически был ответственным за "внутренние расследования" ХАМАСа и руководителем созданного им подразделения "Маджэд". Многие исследователи террористических организаций сравнивают работу "Маджэда" с деятельностью нацистского "Гестапо".

Протоколы допросов, цитируемые израильскими СМИ, были начаты 15 октября 1989 года, когда Яхья Синуар заявил о готовности "рассказать всё" следователю ШАБАКа Шломо Эялю. Это записи на десяти страницах.

Синуар рассказал следователю о том, что как согласовал с Ясином создание подразделения для борьбы с "коллаборационистами" и привлек к этой деятельности Рухи Джамаля. Лично Синуар занялся южной частью сектора Газы. Собранная информация передавалась через почтовые ящики в мечетях. Вербовка "бойцов невидимого фронта" велась в университетах Газы.

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Рассказывая о совершенных им казнях, Синуар упоминает жителя Газы Расми Салима, слежка за которым велась в течение четырех дней. Было установлено, что этот мужчина иногда уединяется с девушками в своем магазине, что было уже достаточным поводом для "наказания". Расми решили захватить. К нему подъехали на белом автомобиле Peugeot, затащили его в машину и допросили, после чего Салим признался, что был завербован сотрудником израильской разведки "Абу Рами". После этого Расми Салима отвезли а кладбище в Хан-Юнисе, завязали ему глаза. После чего Синуар лично задушил "предателя" своей куфией (арабский мужской головной платок).

По словам Синуара, хотя позже руководство ХАМАСа выдало ему оружие, он предпочитал собственноручно душить "отступников", как правила используя для этого куфию. В частности, в ходе допроса он говорил, что именно таким образом, после жестокого избиения, расправился со "шпионом" Аднаном Сафуром.

Другой подозреваемый в сотрудничестве с Израилем Фатхи Исса был убит в лагере беженцев Аль-Бурейдж. Синуар начал его душить, потом ударил в живот, и Фатхи умер от сердечного приступа. Тело закопали в районе Шейх Радуан.

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Из показаний следует, что Яхья Синуар гордился своей "работой" и своим "мастерством" – умением бесшумно задушить человека.

Одного подозреваемого Синуар все же застрелил, но на допросе говорил, что стрелять не собирался. Это был Хусейн ас-Сир из Хан-Юниса – богатый человек, у которого был личный Mercedes. Когда его вытаскивали из машины, Синуар приставил ему к горлу пистолет. Но Хусейн продолжал сопротивляться, и Синуар нажал на курок.

Яхья Синуар

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Яхья Синуар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС. В 1989-м вновь был арестован. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Синуар был приговорен к пяти пожизненным заключениям, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Ранее Синуар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим и боевым крыльями группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАС, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Синуар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Синуар уцелел.

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Его младший брат Мухаммад Синуар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Синуар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Синуара в феврале 2017 года на пост главы правительства ХАМАСа в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАСом и Израилем.

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В марте 2021 года Яхья Синуар был переизбран на пост главы ХАМАСа в Газе. Он победил в четвертом раунде с перевесом в несколько голосов своего главного соперника Низара Аудаллу, бывшего советника идеолога группировки шейха Ахмада Ясина, и останется во главе ХАМАСа на ее одну каденцию, до 2025 года, если доживет.