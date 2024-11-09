Силы ЦАХАЛа завершили операцию в районе Кафр-Акаба

В районе Кафр-Акаба, на севере Иерусалима, завершилась антитеррористическая операция, в которой участвовали бойцы бригады "А-Бекаа и А-Эмеким" при поддержке спецподразделений "Дувдеван" и "Маглан".

В ходе операции бойцы ликвидировали террориста, открывшего огонь по силам ЦАХАЛа, задержали и допросили подозреваемых в причастности к террористической деятельности, а также обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы.