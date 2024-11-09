Силы ЦАХАЛа завершили операцию в районе Кафр-Акаба
время публикации: 09 ноября 2024 г., 18:38 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 19:04
В районе Кафр-Акаба, на севере Иерусалима, завершилась антитеррористическая операция, в которой участвовали бойцы бригады "А-Бекаа и А-Эмеким" при поддержке спецподразделений "Дувдеван" и "Маглан".
В ходе операции бойцы ликвидировали террориста, открывшего огонь по силам ЦАХАЛа, задержали и допросили подозреваемых в причастности к террористической деятельности, а также обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы.
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