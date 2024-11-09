"Горная бригада" ЦАХАЛа провела операцию в районе деревни Шебаа
время публикации: 09 ноября 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 14:30
Силы 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады"), специализирующейся на боевых действиях в горном ландшафте, провели операцию в районе деревни Шебаа.
В ходе операции была обнаружена и уничтожена подземная инфраструктура, а также ликвидированы пусковые ракетные установки и склады оружия.
Район деревни Шебаа использовался "Хизбаллой" в качестве огневой позиции, откуда было произведено множество обстрелов израильской территории, в частности отсюда был произведен обстрел Мадждаль-Шамса, жертвами которого стали двенадцать детей.
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