"Горная бригада" ЦАХАЛа провела операцию в районе деревни Шебаа

Силы 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады"), специализирующейся на боевых действиях в горном ландшафте, провели операцию в районе деревни Шебаа.

В ходе операции была обнаружена и уничтожена подземная инфраструктура, а также ликвидированы пусковые ракетные установки и склады оружия.

Район деревни Шебаа использовался "Хизбаллой" в качестве огневой позиции, откуда было произведено множество обстрелов израильской территории, в частности отсюда был произведен обстрел Мадждаль-Шамса, жертвами которого стали двенадцать детей.