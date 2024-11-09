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Израиль

"Горная бригада" ЦАХАЛа провела операцию в районе деревни Шебаа

время публикации: 09 ноября 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 14:30
"Горная бригада" ЦАХАЛа провела операцию в районе деревни Шебаа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады"), специализирующейся на боевых действиях в горном ландшафте, провели операцию в районе деревни Шебаа.

В ходе операции была обнаружена и уничтожена подземная инфраструктура, а также ликвидированы пусковые ракетные установки и склады оружия.

Район деревни Шебаа использовался "Хизбаллой" в качестве огневой позиции, откуда было произведено множество обстрелов израильской территории, в частности отсюда был произведен обстрел Мадждаль-Шамса, жертвами которого стали двенадцать детей.

Израиль
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