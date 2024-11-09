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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов. Видео

время публикации: 09 ноября 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 07:09
Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские военные продолжают наземную операцию в секторе Газы, уничтожая боевиков террористических группировок и разрушая инфраструктуру террора.

162-я дивизия продолжает действовать в районе Джабалии, на севере сектора, за минувшие сутки здесь были ликвидированы десятки террористов. Обнаружен и уничтожен склад оружия.

Бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") продолжают сражаться в Рафиахе. Ими были ликвидированы террористы, обнаружено оружие, уничтожена террористическая инфраструктура.

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