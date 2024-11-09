Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские военные продолжают наземную операцию в секторе Газы, уничтожая боевиков террористических группировок и разрушая инфраструктуру террора.

162-я дивизия продолжает действовать в районе Джабалии, на севере сектора, за минувшие сутки здесь были ликвидированы десятки террористов. Обнаружен и уничтожен склад оружия.

Бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") продолжают сражаться в Рафиахе. Ими были ликвидированы террористы, обнаружено оружие, уничтожена террористическая инфраструктура.