Командование тылом обновило инструкции для населения

По итогам совещания по оценке ситуации Командование тылом приняло решение о снятии части ограничений в населенных пунктах на севере Израиля.

Изменения касаются населенных пунктов Южных Голан (за исключением Кацрина и Кедмат-Цви) и Центральной Галилеи, которые перейдут с частичного уровня активности на полный с ограничением собраний до 2000 человек.