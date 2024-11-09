Командование тылом обновило инструкции для населения
время публикации: 09 ноября 2024 г., 20:01 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 20:01
По итогам совещания по оценке ситуации Командование тылом приняло решение о снятии части ограничений в населенных пунктах на севере Израиля.
Изменения касаются населенных пунктов Южных Голан (за исключением Кацрина и Кедмат-Цви) и Центральной Галилеи, которые перейдут с частичного уровня активности на полный с ограничением собраний до 2000 человек.
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