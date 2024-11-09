x
09 ноября 2024
|
последняя новость: 20:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2024
|
09 ноября 2024
|
последняя новость: 20:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Командование тылом обновило инструкции для населения

время публикации: 09 ноября 2024 г., 20:01 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 20:01
Командование тылом обновило инструкции для населения
Пресс-служба ЦАХАЛа

По итогам совещания по оценке ситуации Командование тылом приняло решение о снятии части ограничений в населенных пунктах на севере Израиля.

Изменения касаются населенных пунктов Южных Голан (за исключением Кацрина и Кедмат-Цви) и Центральной Галилеи, которые перейдут с частичного уровня активности на полный с ограничением собраний до 2000 человек.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2024

400-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Ливане и Газе. Хронология