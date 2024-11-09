В Самарии в результате падения с большой высоты тяжело травмирована девочка

Около полуночи поступило сообщение о пострадавшей девочке, которая упала с большой высоты в поселке Карней-Шомрон в Самарии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что девочка 11 лет упала с высоты около 8 метров в парке. Она получила тяжелые травмы. Пострадавшую доставили в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Состояние пострадавшей стабильно тяжелое, она в сознании.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.