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Израиль

В Самарии в результате падения с большой высоты тяжело травмирована девочка

время публикации: 09 ноября 2024 г., 00:28 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 05:32
В Самарии в результате падения с большой высоты тяжело травмирована девочка
Пресс-служба МАДА

Около полуночи поступило сообщение о пострадавшей девочке, которая упала с большой высоты в поселке Карней-Шомрон в Самарии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что девочка 11 лет упала с высоты около 8 метров в парке. Она получила тяжелые травмы. Пострадавшую доставили в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Состояние пострадавшей стабильно тяжелое, она в сознании.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

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