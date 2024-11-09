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Израиль

Внимание, розыск: пропал 23-летний Моше Двир из Бейтар-Илита

время публикации: 09 ноября 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 11:58
Моше Двир
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 23-летнего Моше Двира из Бейтар-Илита. В последний раз его видели 8 ноября в 14:00, когда он вышел из дома своей сестры на улице Ман в Иерусалиме.

Приметы пропавшей: 1.80 – 1.85, худощавый. Скорее всего, босой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-6544444.

Израиль
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