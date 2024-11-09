Внимание, розыск: пропал 23-летний Моше Двир из Бейтар-Илита

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 23-летнего Моше Двира из Бейтар-Илита. В последний раз его видели 8 ноября в 14:00, когда он вышел из дома своей сестры на улице Ман в Иерусалиме.

Приметы пропавшей: 1.80 – 1.85, худощавый. Скорее всего, босой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-6544444.