Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 9 ноября, температура существенно не изменится и будет немного выше среднесезонной. Малооблачно. Местами туман в Негеве. Северо-восточный ветер.

В Иерусалиме – 16-22 градусов, в Тель-Авиве – 19-26, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 22-30, в Беэр-Шеве – 17-27, в Мицпе-Рамоне – 16-24, на побережье Мертвого моря – 22-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-24, в Ариэле – 16-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-26, на Голанских высотах – 18-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-понедельник ожидается понижение температуры. Во вторник температура повысится.