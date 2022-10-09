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    В Израиле

    Сержант Ноа Лазар будет похоронена вечером 10 октября в Кфар-Йона

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    Сержант Ноа Лазар будет похоронена вечером 10 октября в Кфар-Йона
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Сержант батальоне "Эрез" военной полиции Ноа Лазар, убитая террористом вечером 8 октября, будет похоронена 10 октября в 23:00 на кладбище в Кфар-Йона.

    Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что семья погибшей военнослужащей попросила представителей СМИ не присутствовать на похоронах.

    Похороны состоятся через два дня после гибели девушки, чтобы на ее похороны успели приехать ее бабушка с дедушкой, которые на момент гибели внучки находились в отпуске за границей.

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    Напомним, в 21:25 в субботу, 8 октября, поступило сообщение о нападении с применением огнестрельного оружия в иерусалимском квартале Шуафат. Три человека получили ранения. Двое из них в состоянии от тяжелого до критического были доставлены в больницу. Одна из раненых, Ноа Лазар, скончалась от полученных ран.

    Погибшей было 18 лет. Ее семья живет в поселке Бат-Хефер. Ноа служила в батальоне "Эрез" военной полиции. Звание сержанта ей было присвоено посмертно.

    В ходе предварительного расследования установлено, что вооруженный террорист подошел к блокпосту и открыл огонь по людям. Затем он сел в белый автомобиль Toyota и скрылся в направлении лагеря беженцев Шуафат.

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    Подозреваемый известен полиции. Это 22-летний житель одного из арабских кварталов Иерусалима (его личность установлена, имя пока не публикуется).

    Задержаны трое сообщников террориста. Это жители Бейт-Ханины, лагеря беженцев Шуафат и Анаты. Всем около 20 лет.

    В настоящее время лагерь беженцев Шуафат полностью блокирован военными и пограничной полицией. Розыски террориста продолжаются. Также блокирована деревня Аната. В районе Шуафата и Бейт-Ханины действуют значительные силы полиции.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Октября 2022
    В результате теракта около Шуафата была убита сержант Ноа Лазар
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