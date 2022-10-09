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    В Израиле

    БАГАЦ: Шикли, Сильман и партия БАЛАД могут баллотироваться в Кнессет

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    БАГАЦ: Шикли, Сильман и партия БАЛАД могут баллотироваться в Кнессет
    Flash90. Фото: Г.Йоханан

    Расширенная коллегия Высшего суда справедливости (БАГАЦа) удовлетворила апелляцию, поданную партией "Ликуд" на решение главы Центризбиркома судьи Ицхака Амита запретить бывшему депутату Амихаю Шикли баллотироваться в Кнессет в списке "Ликуда".

    Восемь судей высказались за то, чтобы Шикли мог баллотироваться от "Ликуда", один судья – Офер Гроскопф – был против.

    Судьи также отклонили апелляцию партии МЕРЕЦ с требованием запретить Идит Сильман участвовать в выборах. Это решение было принято судьями единогласно.

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    Партия БАЛАД также допущена до выборов. Это решение было принято всеми девятью судьями. Вместе с тем, судьи Солберг, Минц и Вильнер отметили в вердикте, что они категорически не согласны с предыдущим вердиктом БАГАЦа, предоставившим партии БАЛАД возможность баллотироваться. "Однако нынешняя апелляция была слабой и малообоснованной", – отмечают судьи. Иными словами, с точки зрения этих трех судей, речь идет не о том, что БАЛАД не нарушает закон о выборах, а о том, что апелляция не была достаточно обоснованна.

    Напомним, что перед прошлыми выборами ЦИК также постановил запретить БАЛАД баллотироваться, однако БАГАЦ отменил это решение, мотивировав свой вердикт тем, что партия являлась частью Объединенного списка.

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