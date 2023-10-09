Около границы с Ливаном бойцы ЦАХАЛа по ошибке обстреляли машину с военнослужащими, четверо раненых

Пресс-служба ЦАХАЛа разъяснила сообщения о стрельбе в районе Штулы, в Западной Галилее, недалеко от границы с Ливаном.

Ранее местные жители, слышавшие стрельбу, сочли, что ЦАХАЛ отражает нападение террористов. Затем полиция опровергла эти слухи.

В армейской пресс-службе разъясняют: бойцы ЦАХАЛа заметили быстро подъехавшую неизвестную машину, водитель которой попытался объехать блокпост. Был открыт огонь по автомобилю. Позже выяснилось, что машине находились военнослужащие.

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Итог: четверо раненых: один средней тяжести, остальные в легком состоянии. Раненые доставлены в больницу.

Инцидент расследуется.