Фотокорреспондент Ynet вместе с маленькой дочерью похищен террористами, его жена убита

Ynet сообщает, что фотокорреспондент этого издания Рой Идан вместе с трехлетней дочерью Абигаль, по всей видимости, был похищен террористами. Его жену Смадар террористы застрелили.

Семья Идана проживала в поселка Кфар-Аза, недалеко от границы сектора Газы. Утром 7 октября Рой Идан заметил террористов, проникших на израильскую территорию. Он успел сделать несколько снимков. Вскоре террористы вошли в его поселок, убили многих жителей, включая Смадар Идан.

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Двое детей Роя и Смадар – девятилетний Михаэль и шестилетняя Амалия – успели спрятаться. Их удалось спасти. Они переданы на попечение родственников.