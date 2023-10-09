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    В Израиле

    Фотокорреспондент Ynet вместе с маленькой дочерью похищен террористами, его жена убита

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    Фотокорреспондент Ynet вместе с маленькой дочерью похищен террористами, его жена убита
    Wikipedia.org. Фото: Deror Avi

    Ynet сообщает, что фотокорреспондент этого издания Рой Идан вместе с трехлетней дочерью Абигаль, по всей видимости, был похищен террористами. Его жену Смадар террористы застрелили.

    Семья Идана проживала в поселка Кфар-Аза, недалеко от границы сектора Газы. Утром 7 октября Рой Идан заметил террористов, проникших на израильскую территорию. Он успел сделать несколько снимков. Вскоре террористы вошли в его поселок, убили многих жителей, включая Смадар Идан.

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    Двое детей Роя и Смадар – девятилетний Михаэль и шестилетняя Амалия – успели спрятаться. Их удалось спасти. Они переданы на попечение родственников.

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