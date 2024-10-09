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Израиль

Ракетная тревога в Кейсарии и окрестностях, вновь тревога в районе А-Кармель

время публикации: 09 октября 2024 г., 08:27 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 08:47
Ракетная тревога в Кейсарии и окрестностях, вновь тревога в районе А-Кармель
Michael Giladi/Flash90

Ракетная тревога прозвучала в Кейсарии, Фурейдисе, Зихрон-Яакове, вскоре вслед за этим ракетная тревога распространилась на район А-Кармель: Кфар-Галим, Тират а-Кармель, Атлит, Эйн-Кармель и другие населенные пункты.

ЦАХАЛ сообщает, что зафиксировано проникновение в израильское воздушное пространство двух ракет из Ливана, обе были успешно сбиты системой ПВО. Информация о пострадавших, по данным МАДА, не поступала.

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