Ракетная тревога в Кейсарии и окрестностях, вновь тревога в районе А-Кармель

Ракетная тревога прозвучала в Кейсарии, Фурейдисе, Зихрон-Яакове, вскоре вслед за этим ракетная тревога распространилась на район А-Кармель: Кфар-Галим, Тират а-Кармель, Атлит, Эйн-Кармель и другие населенные пункты.

ЦАХАЛ сообщает, что зафиксировано проникновение в израильское воздушное пространство двух ракет из Ливана, обе были успешно сбиты системой ПВО. Информация о пострадавших, по данным МАДА, не поступала.