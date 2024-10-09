Задержан террорист, совершивший нападение в Хадере

Террорист, совершивший нападение в Хадере, задержан. При задержании, в котором участвовали граждане, военные и полицейские, террорист был ранен в ногу.

Судя по распространенному видео, при задержании некоторые граждане били террориста и плевали в него.

По предварительным данным, теракт совершил израильский араб, проживающий на севере страны, сообщает 12-й телеканал.

Около 11:30 поступили первые сообщения о нападении с применением холодного оружия в Хадере. Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщала: ранены пять человек, в больницу "Гилель Яфе" в Хадере доставлены двое мужчин, примерно 70 и примерно 50 лет, в тяжелом состоянии, еще трое – мужчины примерно 70, 60, 55 лет – в состоянии средней тяжести. У всех ножевые ранения.