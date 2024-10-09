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Израиль

Задержан террорист, совершивший нападение в Хадере

время публикации: 09 октября 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 13:33
Задержан террорист, совершивший нападение в Хадере
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Террорист, совершивший нападение в Хадере, задержан. При задержании, в котором участвовали граждане, военные и полицейские, террорист был ранен в ногу.

Судя по распространенному видео, при задержании некоторые граждане били террориста и плевали в него.

По предварительным данным, теракт совершил израильский араб, проживающий на севере страны, сообщает 12-й телеканал.

Около 11:30 поступили первые сообщения о нападении с применением холодного оружия в Хадере. Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщала: ранены пять человек, в больницу "Гилель Яфе" в Хадере доставлены двое мужчин, примерно 70 и примерно 50 лет, в тяжелом состоянии, еще трое – мужчины примерно 70, 60, 55 лет – в состоянии средней тяжести. У всех ножевые ранения.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2024

Теракт в Хадере: пять раненых, нападавший задержан