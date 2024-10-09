ЦАХАЛ: несколько дней назад на юге Ливана был уничтожен подземный склад боеприпасов. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что бойцы бригады "Цанханим" несколько дней назад ликвидировали террористов на юге Ливана, уничтожив склад боеприпасов, который располагался на глубине около 7 метров.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что в этом бою 3 октября погиб капитан Бен-Цион Фалах, 21 год, из Ницаней-Оз, офицер 202-го батальона бригады "Цанханим".