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ЦАХАЛ: несколько дней назад на юге Ливана был уничтожен подземный склад боеприпасов. Видео

время публикации: 09 октября 2024 г., 11:30 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 11:32
ЦАХАЛ: несколько дней назад на юге Ливана был уничтожен подземный склад боеприпасов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: несколько дней назад на юге Ливана был уничтожен подземный склад боеприпасов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что бойцы бригады "Цанханим" несколько дней назад ликвидировали террористов на юге Ливана, уничтожив склад боеприпасов, который располагался на глубине около 7 метров.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что в этом бою 3 октября погиб капитан Бен-Цион Фалах, 21 год, из Ницаней-Оз, офицер 202-го батальона бригады "Цанханим".

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