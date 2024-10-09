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Израиль

Мэр Кирьят-Шмоны призвал жителей, остающихся в городе, эвакуироваться

время публикации: 09 октября 2024 г., 19:07 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 19:07
Мэр Кирьят-Шмоны призвал жителей, остающихся в городе, эвакуироваться
Ayal Margolin/Flash90

После того, как в Кирьят-Шмоне в результате ракетного обстрела погибли 40-летние супруги, гулявшие с собаками, мэр Авихай Штерн обратился к остающимся в городе жителям с просьбой эвакуироваться.

По данным мэрии, в городе, регулярно подвергающемся ракетным обстрелам "Хизбаллы", остаются около двух тысяч человек. "Если вы эвакуируетесь, нам будет гораздо проще решать проблемы", – сказал мэр в эфире радиостанции "Кан Бет", отметив, что городские власти готовы помочь тем, кто решит уехать.

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