adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
23 - 30°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
29 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.844 ₪ 4.118 ₪
Иерусалим:
23 - 30°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
29 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    36-я суббота протестов. В Тель-Авиве на акцию вышли около 120 тысяч человек

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    36-я суббота протестов. В Тель-Авиве на акцию вышли около 120 тысяч человек
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Вечером в субботу, 9 сентября, вновь прошли массовые демонстрации протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы. Это 36-я субботу протестов.

    Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. К 21:00 компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 120 тысячи человек (это больше, чем в прошлые субботы за последний месяц). Как правило, к моменту завершения акции совокупное число участников примерно на 10% больше, чем по состоянию на 21:00.

    adv_12 incontent_1

    Отметим, что число протестующих возросло накануне рассмотрения в Верховном суде исков против закона об ограничении принципа крайней неприемлемости (принципа разумности).

    adv_13 m_ar_1

    Сегодня в Тель-Авиве перед демонстрантами выступил певец Шалом Ханох. Также перед собравшимися выступал бывший глава ШАБАКа Юваль Дискин.

    Массовые акции протеста проходят в Хайфе, Иерусалиме и многих других городах Израиля.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1
    adv_23 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:35 Глава МИД Турции предупредил Иран о недопустимости вмешательства в азейрбайджано-армянский конфликт
    22:13 МВД Марокко: жертвами землетрясения стали более 1300 человек
    21:47 Минздрав ПА: в больнице умер 17-летний житель Аль-Аруба, раненный израильскими военными
    21:41 МИД Израиля: в Марокко находятся 468 граждан Израиля, с 56 из них нет связи
    21:20 36-я суббота протестов. В Тель-Авиве на акцию вышли около 120 тысяч человек
    21:04 Отборочные матчи Евро-2024. Украинцы сыграли вничью со сборной Англии
    20:23 Полиция Ашдода проводит расследование причин смерти женщины, найденной в парке в критическом состоянии
    19:29 Лидеры G20 на саммите в Дели не осудили вторжение России в Украину
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom