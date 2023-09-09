36-я суббота протестов. В Тель-Авиве на акцию вышли около 120 тысяч человек

Вечером в субботу, 9 сентября, вновь прошли массовые демонстрации протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы. Это 36-я субботу протестов.

Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. К 21:00 компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 120 тысячи человек (это больше, чем в прошлые субботы за последний месяц). Как правило, к моменту завершения акции совокупное число участников примерно на 10% больше, чем по состоянию на 21:00.

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Отметим, что число протестующих возросло накануне рассмотрения в Верховном суде исков против закона об ограничении принципа крайней неприемлемости (принципа разумности).

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Сегодня в Тель-Авиве перед демонстрантами выступил певец Шалом Ханох. Также перед собравшимися выступал бывший глава ШАБАКа Юваль Дискин.

Массовые акции протеста проходят в Хайфе, Иерусалиме и многих других городах Израиля.