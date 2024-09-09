Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность ночных боевых действий невысокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Шейх Радуан на севере города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Абу-Хушайшиля на севере Нусейрата, не менее трех убитых; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около мечети Аль-Кассам в Нусейрате; ЦАХАЛ нанес удар по дому в Аль-Бурейдже, трое убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 9 сентября.