Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора
время публикации: 09 сентября 2024 г., 06:07 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 06:13
В ночь на 9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность ночных боевых действий невысокая.
На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Шейх Радуан на севере города Газа.
В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Абу-Хушайшиля на севере Нусейрата, не менее трех убитых; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около мечети Аль-Кассам в Нусейрате; ЦАХАЛ нанес удар по дому в Аль-Бурейдже, трое убитых.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 9 сентября.