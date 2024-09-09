x
09 сентября 2024
|
последняя новость: 07:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2024
|
09 сентября 2024
|
последняя новость: 07:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 09 сентября 2024 г., 06:07 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 06:13
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность ночных боевых действий невысокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Шейх Радуан на севере города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Абу-Хушайшиля на севере Нусейрата, не менее трех убитых; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около мечети Аль-Кассам в Нусейрате; ЦАХАЛ нанес удар по дому в Аль-Бурейдже, трое убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 9 сентября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2024

339-й день войны в Израиле: массированный удар ЦАХАЛа по целям в Сирии. Хронология событий