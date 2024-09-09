N12: заложники Ник Бейзер, Рон Шерман и Элия Толедано погибли в результате удара ЦАХАЛа

По информации новостной службы N12, ЦАХАЛ еще в феврале пришел к выводу, что Ник Бейзер, Рон Шерман и Элия Толедано, тела которых были обнаружены в декабре 2023 года в туннеле в секторе Газы, погибли в результате удара ЦАХАЛа.

По данным N12, Ник, Рон и Элия погибли 24 ноября в результате удара, которым был ликвидирован командир бригады "Северная Газа" Ахмад Андур. У ЦАХАЛа не было данных о том, что рядом с боевиком находятся заложники.

Отметим, что информация новостной службы N12 пока официально не подтверждена ЦАХАЛом.

17 января представители ЦАХАЛа проинформировали семьи похищенных и погибших военнослужащих – Ника Бейзера и Рона Шермана, что причина их смерти не может быть установлена. При этом семьям сообщили, что эксперты исключают то, что они погибли в результате удара по Ахмаду Андуру.

19-летний Рон Шерман служил в отделе координации в штаб-квартире дивизии "Газа". Его сверстник Ник Бейзер был водителем в штаб-квартире дивизии "Газа". Они были похищены боевиками ХАМАСа 7 октября 2023 года.

28-летний Элия Толедано был гражданином Израиля и Франции. 7 октября, в момент атаки террористов, он находился на музыкальном фестивале в Реиме.