Атака из Ливана: зафиксировано прямое попадание в жилой дом в Нагарии

Вслед за тревогой о проникновении вражеского беспилотника в Нагарии и окрестностях поступило сообщение о прямом попадании в жилой дом в Нагарии. На месте происшествия действует полиция, сообщений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Сообщается, что взрыв произошел на уровне 14 этажа многоквартирного жилого дома, однако судя по документальной видеозаписи инцидента, ущерб нанесен минимальный.

Полицейские саперы и сотрудники полиции Прибрежного района изолируют место взрыва и проводят поиски дополнительной взрывчатки, которая может представлять опасность для людей.

В полиции призывают местных жителей не приближаться к месту падения обломков и сообщать о них по телефону 100.