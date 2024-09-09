Атака из Ливана: зафиксировано прямое попадание в жилой дом в Нагарии
время публикации: 09 сентября 2024 г., 11:11 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 11:23
Вслед за тревогой о проникновении вражеского беспилотника в Нагарии и окрестностях поступило сообщение о прямом попадании в жилой дом в Нагарии. На месте происшествия действует полиция, сообщений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.
Сообщается, что взрыв произошел на уровне 14 этажа многоквартирного жилого дома, однако судя по документальной видеозаписи инцидента, ущерб нанесен минимальный.
Полицейские саперы и сотрудники полиции Прибрежного района изолируют место взрыва и проводят поиски дополнительной взрывчатки, которая может представлять опасность для людей.
В полиции призывают местных жителей не приближаться к месту падения обломков и сообщать о них по телефону 100.
Ссылки по теме