"Маген Давид Адом" публикует рекомендации для постящихся на Девятое ава

В этом году пост Тиша бе-Ав (Девятое ава) начнется в понедельник, 12 августа, с заходом солнца, и завершится во вторник вечером. В связи с ожидающимся ростом обращений служба скорой помощи "Маген Давид Адом" добавляет дополнительных дежурных и выводит на дежурство дополнительные транспортные средства. Бригады МАДА готовятся к обслуживанию тысяч молящихся, которые прибудут к Стене Плача.

Ежегодно во время поста Тиша бе-Ав МАДА оказывает помощь людям, которые плохо себя чувствуют из-за обезвоживания, слабости, потери сознания, и установившаяся в эти дни в Израиле жара может еще более осложнить ситуацию.

В связи с этим генеральный директор "Маген Давид Адом" Эли Бин призывает постящихся соблюдать следующие рекомендации: прежде всего, перед началом голодания нужно выпить достаточное количество воды, и на всем протяжении поста следует как можно больше находиться в тени и в кондиционированном помещении.

Перед началом голодания не следует пить напитки, содержащие кофеин (кофе, колу, чай, энергетики, какао), следует также избегать употребления сладких напитков, усиливающих жажду, и соленой пищи, такой как соленья, чипсы и крекеры.

Детям, которые не привыкли к голоданию, следует выпить достаточное количество воды перед постом и находиться в затененных местах, рекомендуется снизить активность. Во время последнего приема пищи перед постом рекомендуется употреблять сочетание всех групп продуктов (белки, жиры и сложные углеводы), чтобы сохранить ощущение сытости на более длительное время.

Больным и пожилым людям рекомендуется посоветоваться с врачом перед голоданием. Хроническим больным, страдающим почечной недостаточностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическим больным, людям с пересаженными органами, диабетикам, людям с повышенным кровяным давлением и эпилепсией важно принимать свои обычные лекарства. Беременным женщинам перед постом также рекомендуется посоветоваться с врачом и действовать согласно его рекомендации.

Поскольку день поста будет жарким, очень важно избежать пребывания на жаре: жара и отказ от еды и питья могут быть опасны для жизни и здоровья, особенно для маленьких детей и пожилых людей. В случае возникновения общей слабости и признаков обезвоживания (слабость, головокружение, затуманивание зрения, тошнота и рвота) рекомендуется быстро вызвать бригаду МАДА по телефону экстренной помощи 101.

Очень важно на протяжении поста поддерживать связь с пожилыми родственниками, чтобы иметь возможность убедиться в их нормальном самочувствии.

Первая трапеза после окончания поста должна быть легкой, стоит попить горячий напиток (не кипяток) с кусочком пирога или парой ломтиков хлеба с сыром, примерно через час можно поесть более плотно.