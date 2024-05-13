Исследование: после "черной субботы" ультрарелигиозные евреи чувствуют себя частью государства

События 7 октября привели к значительным социологическим изменениям в обществе. В соответствии с результатами последних исследований, на 21% больше "харедим", чем годом ранее, ответили на вопрос "в какой степени вы ощущаете себя частью Государства Израиль, его бед и удач?" – "в значительной степени". Изменилось и отношение ультрарелигиозного населения к государственным праздникам и памятным дням, таким как День Независимости и День Памяти.

Как сообщает в понедельник, 13 мая, "Исраэль Айом", доктор Нахуми Яффе, преподавательница факультета государственной политики и заместительница по исследованиям института "Нетуней Эмет", рассказала, что вполне возможно, что "харедим" подходят к вопросам государства с теологической точки зрения, но реальность демонстрирует им, что они являются частью государства, и они действительно это чувствуют.

По ее словам, накануне Дня Независимости был проведен опрос о том, чувствуют ли ультраортодоксы этот день праздником для себя. Ответивших утвердительно было на 18% больше, чем годом ранее. На вопрос о степени ощущения себя частью Государства Израиль, его проблем и успехов, на 21% больше респондентов ответили "в значительной степени".

Изменились и ответы на вопрос, считают ли "харедим", что День Независимости связан и с ними – 36% ответили утвердительно, 41% нейтрально, и лишь 23% отрицательно.