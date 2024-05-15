ЦАХАЛ разработал план по созданию ультраортодоксальной бригады

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила о планах Армии обороны Израиля по созданию бригады, в которой будут служить около 3000 ультраортодоксов. В бригаде будут служить лишь те солдаты, которые пройдут проверку на соблюдение ультраортодоксального образа жизни. Среди командного состава, исключительно религиозного, девушек не будет. На протяжении всей службы, включая церемонии и экскурсии, будет соблюдаться гендерная сегрегация.

По сообщению радиостанции, в новом батальоне будут служить только ортодоксы, а не религиозные сионисты, как в других подобных структурах. Питаться солдаты будут едой по самым высшим стандартам кашрута (мехадрин), ежедневно им будет выделяться час для изучения Торы.

Данный план получил поддержку по итогам встречи главы Управления кадров Генштаба с несколькими ультраортодоксальными раввинами. Среди выразивших одобрение – раввин Давид Лейбель, который, по словам приближенных, решил спасти мир Торы от потери легитимации и вывести его из кризиса, связанного с прекращением финансирования ультраортодоксальных ешив.