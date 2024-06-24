Всплеск антисемитизма пробудил у евреев США интерес к своим корням

Согласно опросу Федерации еврейских общин США, с начала боевых действий в Израиле и последующего всплеска антисемитизма среди евреев Америки наблюдается резкий рост интереса к еврейству. Ранее 83% опрошенных определяли себя как "немного", "не очень" или "совсем не вовлеченные" в еврейскую жизнь. После трагических событий 7 октября 43% американских евреев выразили желание более активно участвовать в жизни еврейской общины. 23% уже сделали первый шаг, приняв участие в уроках Торы и посещении синагог по шаббатам или занимаясь произраильской разъяснительной деятельностью.

38% родителей, чьи дети учатся в светских частных школах, рассматривают возможность перехода в еврейские школы. 39% родителей указали в опросе, что из-за роста антисемитизма им придется пересмотреть вопрос о том, отправлять ли своих детей в обычные летние лагеря. Среди евреев, не являющихся членами синагог (по оценкам, они составляют 64% евреев США) 37% заявили в опросе, что в настоящее время они готовы присоединиться к той или иной синагоге.

Еврейская молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, на которую приходится 21% роста интереса к еврейству, заявили, что сталкиваются с наибольшим уровнем антисемитизма. 29% этой возрастной группы заявили, что видели или лично испытали антисемитизм, а 82% видели или испытали его в интернете. Для сравнения, около 20% евреев старше 35 лет сталкивались с антисемитизмом лично, и 73% сталкивались с ним в интернете.