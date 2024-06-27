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Две крупные школы переходят из сети образования ШАС в государственное религиозное образование

время публикации: 27 июня 2024 г., 16:02 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 16:09
Две крупные школы переходят из сети образования ШАС в государственное религиозное образование
Yonatan Sindel/Flash90

Небывалый случай в системе ультрарелигиозного образования: две крупные школы в Нетивоте выходят из образовательной сети "Мааян а-Хинух а-Торани", курируемой партией ШАС, и вливаются в систему государственного религиозного образования ("хинух мамлахти хареди").

Об этом прецеденте рассказал обозреватель радиостанции "Галей ЦАХАЛ по теме религиозного сектора Йоэли Брим в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).

По его словам, две школы из образовательной сети, созданной раввином Йорамом Абарджилем, расположены в Нетивоте, и в них учатся более 1000 учащихся обоих полов. Руководство этих школ решило покинуть образовательную сеть под крылом ШАС, чтобы расширить преподавание обязательных предметов, добавить профессиональное обучение и положить конец узким огпааничениям, накладываемым партией ШАС.

Лидер партии ШАС Арье Дери и другие высокопоставленные активисты сефардской ультрарелигиозной партии оказывают сильное давление на мэра Нетивота и на министра образования, пытаясь предотвратить этот беспрецедентный шаг. Если две школы из Нетивота положат конец контролю ШАС и перейдут под контроль государства и министерства образования, со всеми связанными с этим бюджетами и льготами, по их пути могут уйти и другие учебные заведения.

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