Две крупные школы переходят из сети образования ШАС в государственное религиозное образование

Небывалый случай в системе ультрарелигиозного образования: две крупные школы в Нетивоте выходят из образовательной сети "Мааян а-Хинух а-Торани", курируемой партией ШАС, и вливаются в систему государственного религиозного образования ("хинух мамлахти хареди").

Об этом прецеденте рассказал обозреватель радиостанции "Галей ЦАХАЛ по теме религиозного сектора Йоэли Брим в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).

По его словам, две школы из образовательной сети, созданной раввином Йорамом Абарджилем, расположены в Нетивоте, и в них учатся более 1000 учащихся обоих полов. Руководство этих школ решило покинуть образовательную сеть под крылом ШАС, чтобы расширить преподавание обязательных предметов, добавить профессиональное обучение и положить конец узким огпааничениям, накладываемым партией ШАС.

Лидер партии ШАС Арье Дери и другие высокопоставленные активисты сефардской ультрарелигиозной партии оказывают сильное давление на мэра Нетивота и на министра образования, пытаясь предотвратить этот беспрецедентный шаг. Если две школы из Нетивота положат конец контролю ШАС и перейдут под контроль государства и министерства образования, со всеми связанными с этим бюджетами и льготами, по их пути могут уйти и другие учебные заведения.