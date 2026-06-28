Раввин Ицхак Шилат выступил против освобождения ультраотодоксов от призыва

Раввин Ицхак Шилат, один из основателей и глава религиозно-сионистской ешивы "Биркат-Моше" в Маале-Адумим, опубликовал на сайте "Аруц Шева" колонку, в которой раскритиковал освобождение ультраортодоксального сектора от военной службы. Он таже выступил против продвигаемого Основного закона об изучении Торы и подчеркнул, что в условиях войны обязанность защищать страну лежит на всех гражданах без исключения, включая учащихся ешив.

Шилат считает, что уголовные меры против уклоняющихся от службы неэффективны. По его мнению, изменения в сознании ультраортодоксального общества должны происходить постепенно. Однако если духовные лидеры не пересмотрят свою позицию, государству следует прибегнуть к экономическим инструментам давления, включая отмену льгот и субсидий для тех, кто отказывается от службы. Такие меры, как он полагает, способны подтолкнуть руководство общины к более ответственному подходу.

Комментируя сам законопроект, раввин признает значимость его декларативной части, утверждающей центральную роль Торы в еврейском наследии. В то же время он категорически отвергает попытку приравнять изучение Торы к военной службе и предоставить учащимся ешив автоматическое освобождение от призыва. По его словам, изучение Торы не освобождает от исполнения заповедей, а напротив, усиливает обязанность их соблюдать. Помощь в защите Израиля от врагов он называет заповедью, обязательной для каждого.

В завершение раввин Ицхак Шилат отмечает, что предметом обсуждения могут быть различные формы отсрочки или альтернативной значимой национальной службы, однако требование полного освобождения для учащихся ешив он считает недопустимым. "Тора – это не политический товар", – подчеркивает он.