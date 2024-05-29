Замминистра транспорта Ури Маклеб: "Горжусь, что наше ведомство не работает в субботу"

Заместитель министра транспорта Ури Маклеб ("Яхадут а-Тора") заявил, что он рад и горд представлять министерство, которое не работает в субботу. Такой ответ он дал на вопрос о прекращении работы скоростного трамвая в субботу, когда огромное количество израильтян нуждается в доступном транспорте.

"Помимо того, что работа в шаббат является нарушением статус-кво, – подчеркнул Маклеб, – существуют ценности, за отстаивание которых мы готовы платить. Мы наблюдаем людей, которые считают, что могут перекрыть трассу Аялон ради демократических ценностей, невзирая на цену такого шага. Ценность соблюдения субботы имеет свою цену, и мы платим ее с великой радостью".

"Шаббат – это не вопрос удобства или стоимости, это мировоззрение, – убежден заместитель министра транспорта. – И я надеюсь, что все израильские правительства будут придерживаться этой политики".