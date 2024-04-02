Ультраортодоксальный сектор начнет сбор средств для финансирования ешив

После недавнего постановления Верховного суда прекратить финансирование ультраортодоксальных ешив, учащиеся которых не прошли службу в армии, лидеры сектора приняли решение создать фонд по сбору денег для продолжения функционирования учебных заведений. По предварительным подсчетам, ешивам понадобится 200-300 млн шек.

На исходе минувшей субботы прошла встреча между раввином Моше-Гиллелем Гиршем, одним из лидеров ультраортодоксов литовского направления, и Вижницким ребе, представлявшим несколько хасидских дворов, включая Гурский и Слонимский. По результатам встречи было решено создать фонд для сбора пожертвований на нужды ешив.

Изначально к раввину Гиршу обратилась группа еврейских бизнесменов из-за рубежа, которые выразили готовность пожертвовать миллионы шекелей ведущим учебным заведениям литовского направления. Поначалу Гирш был против, опасаясь, что такой шаг может способствовать внутрисекторальным распрям, но затем согласился.

Ранее "литваки" и хасиды не могли прийти к общему мнению по поводу призыва учащихся ешив в ЦАХАЛ. Нынешняя встреча между раввином Гиршем и Вижнецким ребе прошла в атмосфере единства и готовности сотрудничать. Параллельно было дано указание ультраортодоксальным депутатам Кнессета не принимать участие в создании фонда и сборе денег.

Гирш, считающийся одним из умеренных лидеров ультраортодоксов, заявил, выступая перед учениками престижной ешивы "Слободка" в Бней-Браке, что Верховный суд ненавидит религию, Тору и ешиботников. "Они хотят разрушить наш мир, а нам придется этому противостоять, проявляя самоотверженность", – подчеркнул раввин.