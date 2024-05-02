Опрос: 1 из 4 харедим заинтересован в прохождении военной службы, только 1 из 10 готов сделать это

По результатам исследования, проведенного Израильским институтом демократии, один из 4 ультраортодоксальных молодых людей заинтересован в прохождении военной службы, но только один из 10 собирается сделать это.

Исследование проводилось на основании нескольких опросов. По результатам первого опроса, 24% ультраортодоксов выразили желание пройти службу в армии, но только 10% заявили о готовности сделать это. Показатели второго опроса составили, соответственно, 23% и 14%. Таким образом, от 67 до 69% представителей ультраортодоксального сектора не заинтересованы служить в ЦАХАЛе.

Причины, по которым ультраортодоксы хотят служить в армии, – желание внести посильный вклад в жизнь страны, возможность приобрести специальность для последующего продвижения, а также отношение к службе в армии как к гражданской обязанности. Те, кто выразили нежелание нести воинскую повинность, опасаются отрицательного отношения со стороны раввинов и окружения, а также негативное влияние службы в духовном смысле.

Обе группы считают, что имидж солдата-ультраортодокса хуже имиджа авреха (женатого ешиботника). Шансы авреха найти спутницу жизни из уважаемой семьи опрошенные оценили в 6-7 баллов по десятибалльной шкале, тогда как аналогичные шансы солдата были оценены в 3 балла.

По мнению участников опроса, служба в армии оказывает негативное влияние и на членов семьи военнослужащего-ультраортодокса. Шансы сестры авреха найти достойного спутника жизни или поступить в престижное учебное заведение были оценены в 6 баллов по сравнению с 4 баллами в случае с сестрой солдата. В исследовании участвовали около 1500 ультраортодоксов, из них около 1000 – в возрасте до 26 лет.