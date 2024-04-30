Во время Песаха забор воды из Кинерета прекращается "из боязни попадания квасного"

Управление водных ресурсов сообщает, что за время Песаха уровень воды в Кинерете поднялся на 4 сантиметра до отметки -209,325 и теперь находится всего на 52,5 сантиметра ниже верхней "красной" линии. Рост уровня воды в озере связан, прежде всего, с перерывом откачки воды за время праздников – из опасения, что в воду могло попасть квасное ("хамец").

Как сообщает во вторник, 30 апреля, Walla!, в последние 15 лет государственная Водная компания прекращает забор воды из Кинерета во время Песаха, чтобы сохранить кошерность воды на праздник.

До 1995 года проблема возможного наличия квасного в системе водоснабжения не выходила на передний план, лишь радикальные ультрарелигиозные общины утверждали, что опасаются попадания "хамеца" в воду. В 1995 году от водоснабжения из Кинерета был отрезан на Песах Иерусалим – по требованию Меира Поруша, занимавшего тогда пост заместителя мэра Иерусалима.

Поруш утверждал, что получил обращение от нескольких аврехов (семейных мужчин, изучающих Тору в йешивах и колелях), которые утверждали, что каждый Песах они вынуждены экономить воду и тратить деньги на бутилированную. Он заявил, что есть опасение, что "если крошка квасного упадет в Кинерет, то Песах для религиозных людей, использующих водопроводную воду, будет сорван".

Бней-Брак еще до Иерусалима отказывался получать воду из Кинерета в период Песаха по тем же причинам. Однако в других городах в религиозных общинах опасения "квасного в водопроводной воде" не возникали. Среди соблюдающих заповеди не все согласны с тем, что во время Песаха нельзя пить воду из Кинерета: в самой Тверии, расположенной на берегу Кинерета, существует значительная ультрарелигиозная община, которая употребляет озерную воду круглый год, включая Песах.

Генеральный директор компании "Мей Ракат" Шауль Давид заявил, что "нет никаких шансов, что что-либо квасное пройдет через системы фильтрации". Он подчеркнул, что поставляемая компанией вода, которая идет на водоснабжение Тверии и окрестных населенных пунктов, проходит все проверки и абсолютно безопасна.