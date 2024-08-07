Экстренные сообщения Командования тыла будут недоступны владельцам "кошерных телефонов"

По сообщению радиостанции "Галей-ЦАХАЛ", новая система, внедренная Командованием тыла для отправки сообщений в чрезвычайных ситуациях, не будет работать на так называемых кошерных телефонах – мобильных телефонах, в которых заблокированы различные функции, включая доступ к интернету и отправку SMS-сообщений.

Речь идет о технологии cell broadcast, позволяющей абонентам в том или ином районе получать личные сообщения в случае масштабных чрезвычайных ситуаций, таких как ракетный обстрел. Сообщение такого рода поступает непосредственно на мобильные телефоны без необходимости каких-либо действий со стороны владельцев.

Поскольку в кошерных телефонах есть встроенная блокировка на получение SMS, сообщение будет отправлено, но владелец кошерного телефона получит извещение о том, что он не сможет его увидеть. По словам представителей ЦАХАЛа, в настоящее время ведутся работы над адаптацией новых технологий к специфике кошерных устройств.

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