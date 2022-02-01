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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 февраля 2022 г., 12:39

Парламент Ирана прервал работу из-за вспышки "Омикрона"

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Парламент Ирана прервал работу из-за вспышки "Омикрона"

Парламент Ирана приостановил работу в связи со вспышкой коронавируса среди депутатов. "Омикрон" выявлен по меньшей мере у 47 из 290 депутатов. Прекращены как пленарные заседания, так и работа комиссий.

Это второй случай за время коронавирусной пандемии, когда иранский парламент вынужденно отправляется на каникулы. Впервые это произошло в апреле 2021 года. Напомним также, что первая волна COVID-19 унесла жизни нескольких иранских депутатов.

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