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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 января 2022 г., 17:22

Власти ОАЭ ввели "вакцинный ультиматум" для своих граждан, собирающихся за границу

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Власти ОАЭ ввели "вакцинный ультиматум" для своих граждан, собирающихся за границу

Власти Объединенных Арабских Эмиратов на фоне новой волны коронавируса и распространения штамма "омикрон" ввели новое карантинное ограничение для своих граждан: выезжающие за границу должны быть полностью вакцинированы, иначе они не смогут покинуть страну. Пока ограничение утверждено до 10 января.

Полностью вакцинированным в ОАЭ считается тот, что получил три дозы прививки против коронавируса, включая "бустерную".

Не вакцинированные граждане ОАЭ смогут покинуть страну только по решению специальной комиссии, которая рассматривает особые медицинские или гуманитарные обстоятельства.


Напомним, что в Израиле ОАЭ считается "красной" страной. Израильтяне могут получить разрешение на путешествие в эту страну только через комиссию по особым случаям. В настоящее время иностранные туристы не могут прилетать в Израиль.

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