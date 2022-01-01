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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 января 2022 г., 10:11

Источники в Газе: причиной ракетного обстрела Тель-Авива могли быть "погодные условия"

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Источники в Газе: причиной ракетного обстрела Тель-Авива могли быть "погодные условия"

Израильская радиостанция "Кан Бет" цитирует источники в Газе, выдвигающие предположение о том, что пуск ракет из сектора в сторону Тель-Авива утром 1 января мог быть следствием "погодных условий": в секторе, как и во многих районах Израиля, с утра шел дождь.

Официально эта версия никем не подтверждается.

В 6:58 в населенных пунктах центра Израиля (Тель-Авив, Холон, Бат-Ям и др.) были слышны несколько взрывов. Никаких сирен, предупреждающих о ракетных обстрелах, при этом слышно не было.


Около 7:30 в ЦАХАЛе подтвердили, что поступила информация о взрывах, которая проверяется. Не исключено, что речь идет о ракетном обстреле из сектора Газы.

В 7:40 пресс-служба полиции передала: "В полицию Израиля поступили сообщения о взрывах в море около побережья Тель-Авива. О причиненном ущербе или пострадавших не сообщалось. Проводится расследование".

Около 8 утра пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 1 января из сектора Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. Поскольку ракеты упали в море, система ПРО "Железный купол" задействована не была, заявляют военные.

Морская полиция привлечена для поиска обломков ракет на морском дне.

Блогеры из сектора Газы сообщали, что ракетный обстрел Тель-Авива утром 1 января был осуществлен боевиками "Исламского джихада". В публикациях говорится, что таким образом израильтян "поздравили с Новым годом".

Напомним, что в прошлом несколько раз ХАМАС заявлял о случайных запусках ракет из Газы, вызванных погодными условиями. Причем один раз ЦАХАЛ принял такую версию (вероятно, чтобы избежать эскалации конфликта). В ноябре 2020 года ЦАХАЛ объявлял, что проверка обстоятельств, при которых был осуществлен ракетный обстрел Ашдода и Гуш-Дана из сектора Газы (15.11.2020), показала: обстрел не был преднамеренным – к запуску двух ракет привело попадание молнии в пульт управления ракетной шахты в районе Шуджаийя.


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