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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 января 2022 г., 15:12

СМИ: "Исламский джихад" эвакуирует боевиков со своих позиций в секторе Газы

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Тренировочный лагерь "Исламского джихада" в секторе Газы

Телеканал "Фалястин аль-Юм" передает, что в ожидании ответного удара ЦАХАЛа "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") эвакуируют боевиков и обслуживающий персонал со своих объектов в секторе Газы. Прекращены тренировки и учебная подготовка боевиков.

В то же время, "Бригады Аль-Кудса" повысили боеготовность своих подразделений, заявляет "Фалястин аль-Юм".

Сведений об аналогичных действиях ХАМАСа не поступало. Но очевидно, что и ХАМАС готовится к ударам ЦАХАЛа.


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