СМИ: "Исламский джихад" эвакуирует боевиков со своих позиций в секторе Газы
Телеканал "Фалястин аль-Юм" передает, что в ожидании ответного удара ЦАХАЛа "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") эвакуируют боевиков и обслуживающий персонал со своих объектов в секторе Газы. Прекращены тренировки и учебная подготовка боевиков.
В то же время, "Бригады Аль-Кудса" повысили боеготовность своих подразделений, заявляет "Фалястин аль-Юм".
Сведений об аналогичных действиях ХАМАСа не поступало. Но очевидно, что и ХАМАС готовится к ударам ЦАХАЛа.
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