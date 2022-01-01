СМИ: "Исламский джихад" эвакуирует боевиков со своих позиций в секторе Газы

Телеканал "Фалястин аль-Юм" передает, что в ожидании ответного удара ЦАХАЛа "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") эвакуируют боевиков и обслуживающий персонал со своих объектов в секторе Газы. Прекращены тренировки и учебная подготовка боевиков.

В то же время, "Бригады Аль-Кудса" повысили боеготовность своих подразделений, заявляет "Фалястин аль-Юм".

Сведений об аналогичных действиях ХАМАСа не поступало. Но очевидно, что и ХАМАС готовится к ударам ЦАХАЛа.