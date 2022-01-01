Впервые с начала гражданской войны в Сирию вернется посол Бахрейна

Вахид Мубарак Сайяр станет первым с 2011 года послом Бахрейна в Сирии. Уровень бахрейнского дипломатического представительства в этой стране был снижен после начала гражданской войны, унесшей жизни сотен тысяч человек.

Умеренные арабские монархии Персидского залива, десятилетие назад совместно отказавшие в легитимности сирийскому диктатору Башару Асада, в последнее время принимают меры по нормализации отношений, смирившись с тем, что Асаду, при помощи России и Ирана, удалось удержать власть.

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Дамаске было открыто еще в 2018 году. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид посетил Сирию в декабре 2021 года и встретился с Асадом. Он призвал восстановить Сирию в Лиге арабских государств.