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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 мая 2022 г., 14:17

Приговоренная к смерти израильтянка просит наследника престола Абу Даби о помиловании

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Приговоренная к смерти израильтянка просит наследника престола Абу Даби о помиловании

Гражданка Израиля Фидаа Киван, приговоренная в Объединенных Арабских Эмиратах к смертной казни за контрабанду наркотиков, написала письмо наследному принцу Абу Даби шейху Мухаммаду бин Заиду – фактическому правителю ОАЭ.

Как сообщает сайт Oriental Express, Фидаа просит наследника престола о помиловании, заявляя, что надеется на справедливость и правосудие. Она утверждает, что непричастна к наркоторговле и что наркотики ей подбросили.

По ее словам, она приехала в ОАЭ по приглашению палестинца, с которым познакомилась в Рамалле. Она думала, что приехала работать над интернет-проектом, но оказалось, что он торговец наркотиками.


Женщина выражает благодарность министерству иностранных дел Израиля и президенту Ицхаку Герцогу за поддержку. Ее близкие заявляют, что публикации, согласно которым Фидаа – противница Израиля, не соответствуют истине. Ранее сообщалось, что она отказалась обслужить в хайфском кафе военнослужащего в форме.

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