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NEWSru.co.il :: Ближний Восток2 января 2022 г., 15:48

SOHR: около Дамаска "Хизбалла" прячет иранские беспилотники под землю, опасаясь ударов ВВС Израиля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
SOHR: около Дамаска "Хизбалла" прячет иранские беспилотники под землю, опасаясь ударов ВВС Израиля

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что около деревни Аль-Уард, к югу от Дамаска, "Хизбалла" начала расширять старую сирийскую военную базу и прячет на ней беспилотные самолеты иранского производства.

Опасаясь ударов ВВС Израиля, боевики "Хизбаллы" строят подземные сооружения для хранения беспилотников, отмечается в публикации.

При этом, пишет SOHR, "Хизбалла" не разрешает местным фермерам приближаться к базе, опасаясь, что те заснимут происходящее на секретном объекте.


В публикации SOHR сказано, что на военный аэродром Димас, к западу от Дамаска, недавно были доставлены комплектующие для сборки беспилотников. Этот аэродром полностью контролируют проиранские ополченцы и "Хизбалла". Здесь также строятся бункеры и подземные склады для хранения оружия и боеприпасов, которое доставляется из Ирана.

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