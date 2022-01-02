SOHR: около Дамаска "Хизбалла" прячет иранские беспилотники под землю, опасаясь ударов ВВС Израиля

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что около деревни Аль-Уард, к югу от Дамаска, "Хизбалла" начала расширять старую сирийскую военную базу и прячет на ней беспилотные самолеты иранского производства.

Опасаясь ударов ВВС Израиля, боевики "Хизбаллы" строят подземные сооружения для хранения беспилотников, отмечается в публикации.

При этом, пишет SOHR, "Хизбалла" не разрешает местным фермерам приближаться к базе, опасаясь, что те заснимут происходящее на секретном объекте.

В публикации SOHR сказано, что на военный аэродром Димас, к западу от Дамаска, недавно были доставлены комплектующие для сборки беспилотников. Этот аэродром полностью контролируют проиранские ополченцы и "Хизбалла". Здесь также строятся бункеры и подземные склады для хранения оружия и боеприпасов, которое доставляется из Ирана.